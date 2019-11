Clementino in concerto all'Hall di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/331464020857128/

Clementino feat The Smoke Band

Venerdì 13 dicembre @ Padova Hall - Padova

Il “Black pulcinella” della scena rap italiana

“Chi vuole essere milionario?” subito alla #1 delle tendenze di youtube

“Tarantelle” oltre 13 milioni di stream in due settimane

Nei club italiani dopo 5 anni di assenza

“Se c’è qualcuno che ha il sacrosanto diritto di salire su un palco e tenere una lectio magistralis in lingua partenopea, quello è sicuramente Clementino” – Rolling Stone Italia

Prezzi biglietti

Posto Unico: 22 euro + diritti di prevendita

Vip Package: 60 euro + diritti di prevendita

Il Vip Package include:

Biglietto di posto unico per assistere al concerto

Ingresso anticipato al concerto

Meet&Greet per incontrare l’Artista

Pass ricordo laminato

Poster

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation

dalle ore 11 di mercoledì 29 maggio

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 30 maggio

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Clementino torna nei club italiani dopo 5 anni di assenza per 6 imperdibili live, per la prima volta accompagnato dalla The Smoke Band.

Clemente Maccaro, classe 1982, meglio conosciuto con lo pseudonimo Clementino è considerato uno dei pilastri del rap italiano.

Ha esordito nel 2006 con l’album “Napolimanicomio” seguito nel 2011 da “I.E.N.A”, acronimo di “Io E Nessun Altro”.

Nel 2013 ha pubblicato il singolo d’oro “O’Vient”. Il video, con oltre 18 milioni di views su YouTube, ha trainato fino al quarto posto della hit parade il terzo album “Mea Culpa”, certificato disco d’oro.

Il successivo album “Miracolo”, con cui irrompe alla #1 della classifica FIMI, è stato certificato oro e vanta numerose e prestigiose collaborazioni, tra tutte l’ultima registrazione di Pino Daniele “Da che parte stai”.

Nel 2016 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Quando sono lontano” tornando nel 2017 nuovamente in gara con il brano “Ragazzi Fuori” presente nel disco “Vulcano” pubblicato a marzo dello stesso anno.

Clementino torna a due anni dall’ultimo disco con un nuovo lavoro che rappresenta il lavoro discografico della maturità e della svolta: “Tarantelle”.

L’album, che ha debuttato alla #3 della classifica FIMI e ha totalizzato oltre 13 milioni di stream su Spotify in sole due settimane, è caratterizzato dalla naturalezza nella scrittura e nella stesura delle rime sul beat, con un flow sempre diverso e sempre nuovo. Clementino sa usare delle melodie uniche e i suoi testi sono Rap al 100%.

Dopo aver collaborato con la maggioranza dei nomi di rilievo della scena rap italiana, nell’ultimo album ha deciso coinvolgere alcuni tra i migliori Artisti: Fabri Fibra, Gemitaiz, la giovane promessa Nayt e il fuoriclasse Caparezza.

L’album è stato anticipato dai singoli “Gandhi”, “Un palmo dal cielo”, “Hola!” e ““Chi vuole essere milionario?” ft Fabri Fibra. Quest’ultimo ha superato il milione di stream su Spotify mentre il video ha già totalizzato quasi 2 milioni di views in poco più di una settimana, dopo essere stato per giorni alla #1 delle tendenze di YouTube. È inoltre nella Top 30 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

