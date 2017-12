Stefano Dal Santo presenta "Il clero nella Diocesi di Padova" alla Facoltà Teologica

Lunedì 18 dicembre alle ore 17, nell’aula magna della Facoltà Teologica del Triveneto viene presentata l’opera "Il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine (1563-1594)", di Stefano Dal Santo, presbitero della Diocesi di Padova, docente di Storia della chiesa alla Facoltà Teologica e segretario dell’Istituto per la storia ecclesiastica padovana.

Uno studio in due volumi, per un totale di 1150 pagine, che affronta per la prima volta con metodo critico la realtà del clero padovano nei tre decenni successivi al Concilio di Trento, quelli in cui iniziò l’applicazione dei decreti di riforma. La ricerca, durata oltre dieci anni, ha restituito un quadro vivissimo, articolato, problematico, di una realtà sociale ed ecclesiale in pieno divenire, colta in una stagione fondamentale della sua storia.

Alla presentazione porteranno un saluto il vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla, vice gran cancelliere della Facoltà, e il preside della Facoltà mons. Roberto Tommasi. Intervengono Luigi Mezzadri (Pontificia Università Gregoriana - Roma) e Liliana Billanovich (Università degli Studi di Padova); modera Luciano Bertazzo (Facoltà Teologica del Triveneto).

L'OPERA

Stefano Dal Santo

Il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine (1563-1594)

(Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, 39)

Istituto per la storia ecclesiastica padovana, Padova 2016, 2 volumi, pp. 1150.

La pubblicazione è frutto del lavoro di ricerca per il dottorato in Storia ecclesiastica, conseguito da Stefano Dal Santo nel 2010 alla facoltà di Storia ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana di Roma. In un decennio di studio, mediante un’accurata analisi delle fonti storiche condotta con metodologia critica, l’autore ha incrociato e messo in dialogo migliaia di documenti, giungendo a descrivere compiutamente la situazione del clero nella Diocesi di Padova nei trent’anni immediatamente successivi al Concilio di Trento, e a dar conto del rinnovamento della vita della chiesa voluto dal Tridentino, cogliendone successi e limiti.

L’opera ha vinto la 32esima edizione del Premio Brunacci 2017.

L'AUTORE

Stefano Dal Santo, presbitero della Diocesi di Padova, dopo gli studi classici e teologici ha conseguito il dottorato in Storia ecclesiastica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e ha frequentato la Scuola Vaticana di Biblioteconomia.

Ha insegnato dal 1996 Storia della Chiesa alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale - sezione di Padova; dal 2005, anno di nascita della Facoltà Teologica del Triveneto, è docente al ciclo istituzionale della sede e, dal 2010, all’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova.

Dal 2014 è direttore dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca Capitolare di Padova e segretario dell’Istituto per la storia ecclesiastica padovana. È inoltre membro della Commissione per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Padova, dell’Associazione italiana dei professori di storia della chiesa, dell’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e dell’Associazione archivistica ecclesiastica.

Presta servizio pastorale a Lugo di Vicenza, sua parrocchia d’origine.