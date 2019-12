"Clima: che fare? Green new deal e decreto clima a confronto", incontro a palazzo Moroni

Mercoledì 11 dicembre prossimo, alle ore 20.45, presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, il comitato padovano di Possibile organizza un momento di confronto sulla questione dell'emergenza climatica.

Dettagli

L'incontro dal titolo “Clima che fare? Green New Deal e Decreto Clima a confronto” vedrà la presenza del Prof. Cesare Dosi, ordinario di Scienze delle Finanze dell'Università di Padova, i rappresentanti cittadini di Fridays for Future ed Extinction Rebellion e l'intervento di Paolo Bonanomi, portavoce di Possibile Padova, che spiega «Siamo ad una corsa contro il tempo per ridurre i danni che l'emergenza climatica andrà inevitabilmente a generare. Non possiamo più aspettare, dobbiamo confrontarci sul come affrontarla consapevoli del fatto che ogni singolo cittadino può fare la differenza, mobilitandosi. Questo incontro vuole ragionare sulle politiche da attuare e proporre pratiche concrete con l'obiettivo di cercare tutti insieme delle soluzioni: mondo accademico, movimenti e partiti politici».

Info web

https://www.facebook.com/events/821914614906458/