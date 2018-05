"Clue", spettacolo della Compagnia Ruzzante al Piccolo Teatro Don Bosco

Dopo il sold out della Prima, la Compagnia teatrale universitaria Beolco Ruzzante è lieta di presentare la replica del terzo spettacolo della stagione teatrale 2018, "Clue" in scena al teatro polivalente Don Bosco il 26 maggio.

L'opera

New England, 1954.

Sei estranei sono invitati a cena in una villa fuori città. La misteriosa lettera, da mittente sconosciuto, impone agli ospiti una sola regola: non rivelare mai la propria identità.

Sotto l'attento occhio del maggiordomo Wadsworth, la cena viene servita tra l'imbarazzo e l'indifferenza dei commensali, finché l’arrivo dell’ultimo ospite, il signor Boddy, non cambia le carte in tavola. Dopo una scioccante rivelazione sui presenti e sul padrone di casa, viene rinvenuto un cadavere e i sei estranei scoprono di aver avuto tutti movente e opportunità: l’assassino è uno di loro.

L’unica cosa da fare? Scoprire il colpevole prima dell’arrivo della polizia... o prima che avvenga un altro omicidio.

6 sospettati,

6 armi del delitto,

10 stanze.

Sarà stata Miss Scarlett in salotto con un coltello, oppure il Colonnello Munstard nello studio con la corda?

Regia: Nicola Stefani e Anna Battistella

Biglietti

Ingresso con offerta libera, prenotazione consigliata: http://bit.ly/clue26maggio​

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università degli Studi di Padova sui fondi della Legge 3.8.1985 n.429