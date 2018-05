Evento da facebook https://www.facebook.com/events/185119568768304/

Cluedo Vivente a Padova

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 MAGGIO!

Direttamente dalla dimora Tudor Mansion il gioco poliziesco marchiato HASBRO più famoso in tutto il mondo!

Scopri l’assassino, l’arma ed il luogo del delitto sfidando i famosissimi personaggi del gioco:

Miss Scarlett, la Contessa Peacock, il Reverendo Green ed il Colonnello Mustard, il Professor Plum e la Dott.ssa Orchid!

Indovinelli, prove da superare, rompicapo ed interrogatori.. Il Cluedo Vivente è una miscela tra un gioco di ruolo, una caccia al tesoro ed un gioco con delitto!

Chi sarà la squadra che indovinerà la soluzione per prima per aggiudicarsi il premio in palio??

Da un'idea di TANTE COSE per divertirsi

con la collaborazione di FEshion CouponEventi

il patrocinio di Hasbro Gaming

e la partecipazione di GROM

Per partecipare

il caposquadra/referente dovrà:

memorizzare sul cellulare il numero 349/0707481

mandare un messaggio whatsapp (NO CHIAMATE) con scritto:

CLUEDO VIVENTE A *NOME DELLA CITTÀ*

*NOME SQUADRA*

*NUMERO PARTECIPANTI* (max 10 per squadra)

*NUMERO CEL DEL REFERENTE* a cui saranno inviate le informazioni per il gioco.

Pagamento

Il gioco ha un costo di euro 50 per squadra (min. 6 max 10 partecipanti). La quota è comprensiva di una coppetta gelato GROM per ogni giocatore!

Informazioni utili

Il gioco si svolgerà anche in caso di pioggia (munitevi di ombrelli e k-way!!)

il gioco verrà confermato 2 giorni prima dell'evento solo con un numero limite e massimo di squadre (20-30) ... quindi non aspettate troppo ad iscrivere la vostra squadra!

il gioco è adatto a tutte le età

le squadre composte da soli minorenni devono comunque essere iscritte da un maggiorenne

bambini sotto i 5 anni e disabili giocano gratis!

NB: È necessario SALVARE IN RUBRICA IL NUMERO 349/0707481: senza questa operazione non riceverete le informazioni per giocare quali ad es. il luogo del ritrovo iniziale!