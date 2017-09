CNCO in concerto al Gran Teatro Geox

Mercoledì 25 ottobre alle ore 21 il Gran Teatro Geox ospita CNCO, la band latina del momento, con il MÁS ALLÁ Tour​.

CNCO

I CNCO sono la boy-band latina del momento, un fenomeno mondiale grazie al successo del loro debutto "Primera Cita" (First Date). Per il quintetto gli ultimi due anni sono stati pieni di esibizioni di fronte a folle oceaniche di fan in adorazione.

I CNCO hanno annunciato nuove date per il loro primo tour come headliner, il MÁS ALLÁ Tour (Beyond Tour), che arriverà in Italia e in Spagna ad ottobre.

Nel frattempo il gruppo è opening act ufficiale degli show di Enrique Iglesias e Pitbull negli Stati Uniti e in Canada.

Un altro sogno realizzatosi per i CNCO è stato ricevere dalla loro etichetta Sony Music durante un loro concerto a Città del Messico nell’iconico Auditorio Nacional il disco diamante per la loro global hit Reggaetón Lento (singolo certificato platino in Italia), un disco platino per l’album Primera Cita e il disco d’oro con il loro ultimo singolo “Hey DJ” feat. Yandel.

I componenti della band - Christopher, Erick, Richard, Joel e Zabdiel – sono idolatrati dalle loro schiere di fan, a cui è stato dato il nome di CNCOwners.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3524​

Poltrona rialzata 46 euro

Parterre in piedi 34,50 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-cnco-padova/​