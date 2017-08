Tiki week, Cocktail week competition a Le Staffe

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/212284182618256/

COCKTAIL WEEK COMPETITION

Live Your

Cocktail Experience

TIKI WEEK

Le staffe si vestono TIKI !

Cos’è Tiki? Collane di fiori tropicali, ukulele in sottofondo, camicie

colorate e frutta esotica. Sono questi gli elementi di un’ambientazione Tiki Style. Il termine prende nome dai totem, scolpiti in pietra o in legno, raffiguranti divinità dalle sembianze umane. Sono espressioni Polinesiane dove secondo le leggende si trovano gli spiriti...

Pronti ad immergervi in questa magia?

Iscriviti subito!

www.lestaffe.it/cocktail-competition/

http://www.lestaffe.it/2017/05/20/tiki-week/

DETTAGLI

LE STAFFE COCKTAIL WEEK COMPETITION

Sei un Bartender? Un mixologist? Un Barman? partecipa anche tu a “Le Staffe Cocktail Competition” 4 occasioni per proporre il tuo cocktail originale, usando i prodotti dei nostri partner.

American Competition, Gin & GIn competition, Futurista Competition, Tiki Competition…partecipa a tutte o solo a quella che più ti rappresenta…classificati nei i primi tre posti per categoria e il 4 settembre ci rivedremo per la final competition e fantastici premi in palio per i vincitori.

1° PREMIO:

6 pernottamenti (divisibili ANCHE in 3 weekend)

Il tuo cocktail sarà giudicato da Professionisti provenienti dalle migliori scuole di Bartender Italiane…

I parametri di giudizio saranno:

coerenza con il tema della settimana

tecnica di esecuzione

gusto

estetica

originalità ricetta

Il partecipante deve utilizzare almeno 3 prodotti (scarica lista prodotti) dei nostri partner

(Scarica allegato Regolamento) nella ricetta proposta. Live Your Cocktail Experience Iscriviti subito…!