A coffee for change! Seminario interattivo alla parrocchia di San Carlo

📣Seminario interattivo del gruppo Change Makers📣

Il gruppo #ChangeMakers di Padova, in ambito del progetto Start the Change, organizza un seminario interattivo con realtà importanti e attive nel settore della #sostenibililtà.

Sei interessato alla tematica ambientale e vorresti saperne di più?

Ti sei mai chiesto quanto la scelta di un maglione possa influire sull'aria che respiri?

Ti senti invaso dalle borracce e vorresti trovare un senso a tutto questo?

E poi, cosa direbbe Greta Thunberg di tutta questa nebbia a Padova?

Per rispondere a queste domande, conoscere al meglio la tua città e le piccole cose che potresti fare, ci saranno con noi:

📌 Legambiente Padova

📌 Friendly Shop

📌 Cucina Brigante

📌 Retake Padova

📌 Arcellinda

Siamo otto ragazze e ragazzi tra i 20 e i 24 anni che, nell'ambito del progetto europeo Start the Change, hanno cercato di capire cosa la città di Padova fa nel concreto per l'ambiente.

Abbiamo scoperto una rete di associazioni ed enti molto sensibili a questa tematica, che contribuiscono in modo originale e innovativo a rendere la nostra città più sostenibile.

"A coffee for change" ha l'obiettivo di far conoscere anche a voi tali realtà e di avere uno scambio di opinione sulla tematica ambientale. Crediamo infatti che il piccolo contributo di ognuno di noi sia fondamentale per rendere Padova più sostenibile.

Apputamento venerdì 31 gennaio alla parrocchia di San Carlo in via Guarneri, 22.

18 - 18.30 accoglienza con cibo e bevande e presentazione del gruppo Start The Change Padova.

18.30 - 19.30 possibilità di scoprire il lato "green" di Padova attraverso quattro tavoli tematici:

🍃 Zero-waste food

🍃 Moda sostenibile

🍃 Inquinamento e trasporti

🍃 Cittadinanza attiva

I tavoli tematici andranno a rotazione, così tutti potranno ascoltare le quattro testimonianze.

Inoltre, in ogni tavolo tematico avrete la possibilità di intervenire, così da creare uno scambio di opinioni.

Avete anche voi un amico che di sostenibilità e di ambiente se ne intende ancora poco?

Portatelo con voi!

Vi aspettiamo!

#ChangeMakers #StartTheChangeProject #Padova

https://www.facebook.com/amicideipopoli.padova/