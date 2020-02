L. Cognolato e S. Del Francia presentano "La musica del silenzio" al Libraccio

Mercoledì 19 febbraio, ore 10 e 11.30, Luca Cognolato e Silvia del Francia presentano

La musica del silenzio

Feltrinelli

Il libro

A Budapest Raul conduce una vita felice e spensierata, cadenzata dagli allenamenti in piscina e dalle lezioni di pianoforte con la madre, i bisticci con Marian, la sorellina, i costumi di Papageno e Astrifiammante che la mamma confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce con l'arrivo dei tedeschi e la presa del potere dei nazisti ungheresi. Raul vive come un dramma e un'umiliazione continua la nuova situazione, soprattutto a scuola, mentre Marian riesce a trovare sempre un aspetto divertente in ogni cosa. Un giorno, la madre viene portata via dai soldati e il padre non fa più ritorno a casa. Da questo momento i due fratelli devono pensare a sopravvivere, contando solo sulle proprie forze. Nello scenario di una città stretta fra le truppe sovietiche che avanzano e l'esercito tedesco in sanguinosa ritirata, Marian trascina il fratello da un rifugio all'altro, alla ricerca di un principe misterioso che sembra uscito dal "Flauto magico". Il principe in realtà è Giorgio Perlasca, l'uomo che, fingendosi l'ambasciatore spagnolo a Budapest, tra il 1944 e il 1945 riuscì a salvare più di cinquemila persone dalla Shoah. Prefazione di Franco Perlasca. Età di lettura: da 10 anni.

Gli autori

Luca Cognolato vive in giro per il Veneto e insegna a ragazzi normalmente più grandi dei suoi lettori. Ha un approccio nomade alla scrittura e non c'è un posto preciso dove riesca a scrivere meglio, ma crede sia possibile scrivere quasi dappertutto. A volte ha bisogno di essere lasciato un po’ in pace e le parole vengono meglio se può parlare ad alta voce o balzare dalla sedia ridendo da solo. Ama leggere, camminare, andare in bici, la millefoglie, gli aggeggi elettronici e il cioccolato. La sua specialità è arrivare secondo ai concorsi letterari. Per vent’anni ha inventato storie per sé, ma adesso sono pubblicate, lette e amate da moltissimi bambini e ragazzi; una di queste, Il Verme Mela, è diventato un breve cartone animato.

Silvia del Francia è nata a Padova nel 1966. Libraia per molti anni, adesso è counselor educativa, ma continua ad occuparsi di promozione della lettura perché crede che le storie siano necessarie per stare bene, creare legami, scoprire se stessi e il mondo che ci circonda. Viene invitata anche all’università per parlarne. Scrive a quattro mani con Luca Cognolato, con il quale ha pubblicato L’eroe invisibile (vincitore del premio «Selezione Bancarellino», inserito nei «White Ravens» della Internationale Jugendbibliothek, tra i titoli della Biblioteca della Legalità e della FNLIJ, la Fondazione Nazionale dei Libri per Bambini e Ragazzi del Brasile. Insieme hanno scritto anche Il magico museo delle scarpe e Il mio nemico immaginario.

Info web

