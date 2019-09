Colazione al Museo della Padova Ebraica

Dopo il grande successo riscosso in primavera, il Museo della Padova Ebraica ha piacere di riproporre l’appuntamento della “Colazione al Museo”. Due appuntamenti in programma per domenica 8 settembre e domenica 15 settembre che uniscono la degustazione alla cultura.

Si comincia con una colazione gustosa, con bevande e dolci, per assaporare i prodotti kasher e caricarsi di energie. Sarà l’occasione per conoscere la dieta e l’attenzione al cibo tipiche della cultura ebraica e per imparare a riconoscere i simboli che distinguono i prodotti consoni alla normativa tradizionale. Alla colazione segue una visita guidata straordinaria al cimitero ebraico: un luogo ricco di storia ancora poco conosciuto dai cittadini.

L’appuntamento è per domenica 8 e 15 settembre alle ore 9.30 al Museo in via delle Piazze 26 per la colazione, cui segue la visita guidata al cimitero storico in via Wiel con partenza alle ore 10 dal Museo, per una durata totale di un’ora e mezza. E’ necessaria la prenotazione scrivendo una e-mail all’indirizzo padovaebraica@coopculture.it o chiamando lo 049 661267 in orario di apertura del Museo, ossia nelle giornate di lunedì, venerdì e domenica dalle ore 10 alle ore 18.

Il costo per la colazione e la visita al cimitero ammonta a 15 euro, chi lo desidera può concludere il percorso con la visita alla Sinagoga per un totale di 20 euro. L’ingresso è ridotto per gli studenti fino ai 26 anni e per i possessori di Padova Card e ammonta a 12 euro comprensivo di colazione e visita al cimitero, con 15 euro è possibile includere anche l’ingresso alla Sinagoga. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Informazioni e contatti

Web: https://www.museopadovaebraica.it

Evento Facebook

Gallery