Colazioni con l'autore: Ilaria Gaspari a Villa dei Vescovi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2721039634577099/

Metti una 'lezione di felicità' accompagnata da una golosa colazione a Villa dei Vescovi: il risultato? La quarta domenica di 'Colazioni con l'autore', questa volta in compagnia di Ilaria Gaspari.

L'autrice: Ilaria Gaspari

Ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all'università Paris 1 Panthéon Sorbonne. Nel 2015 è uscito per Voland il suo primo romanzo, 'Etica dell'acquario', e nel 2018 ha pubblicato per Sonzogno 'Ragioni e sentimenti', un conte philosophique sull'amore. Per Einaudi editore ha pubblicato 'Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita' (2019). Collabora con diversi giornali e tiene corsi di scrittura alla Scuola Holden. Vive tra Roma e Parigi.

Il libro: "Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita".

Che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? E se per farlo ci scegliessimo per maestri Pitagora e Parmenide, Epitteto e Pirrone, Epicuro e Diogene? Potremmo scoprire che le scuole dell'antichità non hanno mai chiuso davvero - non finché penseremo alla felicità come a un destino da conquistarci.

Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante. Scopriremo così che piegandosi alle regole astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei non è così piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate.

Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a sentirci padroni dell'attimo che fugge.

Programma

ore 10 apertura colazione a buffet

ore 10.30 inizio presentazione

a seguire, visita guidata a Villa dei Vescovi (su prenotazione)

Biglietteria

Iscritti FAI e residenti nel comune di Torreglia: 5 euro

Intero: 14 euro

Bambini fino ai 5 anni: gratuito

Ridotto (5-10 anni): euro 7

Ridotto (11-18 anni): euro 9

Studenti 18-26 anni: euro 10

Famiglia: euro 26 (da aggiungere il costo della colazione a seconda del numero di adulti e di bambini: per i bambini fino ai 5 anni la colazione è gratuita, dai 5 ai 10 anni 3 euro, più di 10 anni 5 euro).

Obbligatoria la prenotazione entro sabato 22 giugno.

Per chi lo desidera, sarà possibile acquistare in loco il libro presentato.

Per info e prenotazioni

Tel. 049 9930473

E-mail: eventi.vescovi@fondoambiente.it