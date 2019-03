Collaboration Fest / CRAK + LERVIG / Party Animals

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/313209049547469/

Mike Murphy, fondatore e brewmaster del birrificio Lervig (Norvegia), è un volto ben conosciuto nel panorama birraio italiano. Nel 1999 si trasferì da Philadelphia a Roma e creò la prima IPA mai prodotta in Italia.

Dopo tanti festival vissuti assieme in tutta Europa, finalmente produrremo la prima birra assieme a Mike nel nostro birrificio.

/ Cosa si berrà al Collaboration Fest?

Come sempre la TapList sarà condivisa. Mike ci ha inviato le sue birre freschissime.

Lervig//

Tasty Juice - 6,0%

Hazy Days - 4,7%

Galaxy Citra Flicker - 5,5%

Supersonic - 8,5%

Brut Nature - 7,0%

Darker Into Darkness - 12,0%

CRAK//

Local Lager - 4,8%

Mundaka - 4,6%

Guerrilla - 5,8%

Plain of the PO - 5,2%

New Zealand - 7%

IGA Cabernet (Annata 2017) - 8,5%

IGA Merlot (Annata 2017) - 8,5%

Pesche - 7,5%

Mansueto - 12%

Cocoa Take me Home - 11%

Hazelnut Take me Home - 11%

/ Come si pagherà e quanto costerà?

Solita formula, a gettoni.

I gettoni si acquisteranno in cassa e costeranno 3 euro l'uno.

Birra Piccola = 1 gettone

Birra Media = 2 gettoni

Bicchiere in vetro, 3 euro (I costi del bicchiere servono per coprire parte delle spese del gruppo e di tutta l’organizzazione dell’evento. Inoltre, solo durante l’evento, questo ci permetterà di mantenere tutte le birre allo stesso prezzo. Per questo motivo potremmo servire le birre solo a chi avrà il bicchiere di questo evento, vi ringraziamo per il supporto e la collaborazione)

/ Cosa si mangerà?

La nostra cucina preparerà:

- Burrito di pollo con insalata di avocado, provolone, cipollotto fresco, yogurt greco e gocce di tabasco .

- Burrito con sarde gratinate, pomodoro cuor di bue, burratina e insalata trocadero.

/ Chi suonerà?

Inizio concerto: 22

The StrikeBalls (rock’n’roll)

https://www.thestrikeballs.it