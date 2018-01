Piantato sui colli il 100esimo albero "MovieChorus", cerimonia a Galzignano

Troverà casa sui Colli Euganei il centesimo albero del “Moviechorus” che, passate le festività natalizie, viene ora trasferito e piantato in un’area climaticamente adatta alla sua sopravvivenza. Il coro ecosostenibile è da anni impegnato in attività di sensibilizzazione sul tema ambientale e abbina la musica a iniziative di promozione in campo naturalistico.

L’iniziativa si terrà:

martedì 23 gennaio

con ritrovo alle 10.30

davanti al municipio

piazza G. Marconi, 1 – Galzignano Terme

DETTAGLI

Il Comune di Galzignano Terme per la sua conformazione territoriale è stato “scelto” dalla Provincia di Padova per una bella iniziativa a carattere naturalistico-ecologico. Il Consigliere Provinciale delegato all’agricoltura Vincenzo Gottardo ha infatti chiesto all’Ente di “ospitare” la piantumazione dell’abete natalizio donato alla Provincia di Padova dall’Associazione “MovieChorus” Coro Ecosostenibile da anni impegnato in attività di sensibilizzazione sul tema ambientale abbinando la musica ad iniziative di promozione in campo naturalistico.

La cerimonia di piantumazione dell’abete, alla presenza delle autorità provinciali, dei Sindaci e di alcune nostre scolaresche è programmata nella giornata di MARTEDÌ 23 GENNAIO, alle ore 11 in Località Passo Roverello, scelta per la sua altitudine e centralità rispetto al territorio della Provincia.

TUTTA LA CITTADINANZA E' INVITATA A PARTECIPARE.