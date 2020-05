“Parco letterario Francesco Petrarca e dei colli Euganei”: l'incontro online dedicato a Aldo Pettenella

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/652803598897957/

In questi giorni in cui si inizia ad intravvedere un po’ di luce in fondo al tunnel della Pandemia, e si aprono finalmente i primi spiragli anche per le nostre uscite “fuori porta”, abbiamo pensato di proporre alcuni incontri di “Turismo Letterario” nella speranza che siano di buon auspicio per il tempo a venire.

Suggerimenti e suggestioni (rigorosamente nella nostra regione come da ordinanze ministeriali…) per ripartire, anche in questo ambito, con rinnovata consapevolezza e maggiore rispetto per l’ambiente e la sua storia più profonda.

Cominciamo, sempre sulla piattaforma Zoom di Coalizione Civica, con la presentazione del “Parco letterario Francesco Petrarca e dei colli Euganei”

https://www.parchiletterari.com/parchi/francesco-petrarca-e-dei-colli-euganei/index.php

Quando

Apputamento venerdì 22 maggio alle ore 18.

I protagonisti

Paolo Gobbi, Claudia Baldin e Giulio Osto, accompagnati dalle letture di Antonio Irre, ci guideranno lungo un coinvolgente percorso alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti dei nostri colli, attraverso i testi e le storie di scrittori e poeti che li hanno amati e celebrati nelle loro opere.

L’incontro è dedicato all’indimenticato amico Aldo Pettenella, che tanto ha operato per valorizzare la bellezza nascosta del paesaggio euganeo.

