“Colli Euganei music streaming”: Les Fleurs Ensemble, il quartetto di archi in diretta al tramonto

Dopo il grande successo dei primi due eventi, il terzo appuntamento al tramonto di martedì 2 giugno, ore 20.20 con Colli Euganei music streaming è con le note del quartetto di archi Les Fleurs Ensemble: un progetto tutto al femminile, un repertorio frizzante e simpatico, tra colonne sonore, brani celebri di tango argentino e musica pop. «Abbiamo scelto la parola francese fleurs per far risuonare con 16 corde una grande varietà di profumi e colori».

Musica e immagini da luoghi segreti

Un appuntamento con melodie senza tempo, suonate in diretta streaming al tramonto dai luoghi più suggestivi dei colli Euganei. Un evento che sarà pubblico e aperto a tutti solo online, che unisce la magia della musica con quella di immagini in tempo reale del nostro territorio. I luoghi rimarranno sempre segreti e, nel pieno rispetto delle normative esistenti, non è previsto alcun assembramento.

Un idea che nasce dallo staff di Colli Euganei.it e da Matteo Menapace di Videoe20.net, videomaker professionale, con il supporto di Archetipo-srl, start-up innovativa che utilizza i droni (APR) per riprese video e telemonitoraggio.

Per partecipare basterà cliccare su “Ricevete il promemoria” qui sotto e si riceveverà appunto la notifica qualche minuto prima della diretta live.

