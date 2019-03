Incontri tra cultura ed enogastronomia: “Dai colli Euganei, ad ogni piatto il suo vino” al “N’altraroba”

I vini Doc e Docg dei Colli Euganei selezionati per i prodotti del territorio saranno i protagonisti assoluti del nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Giovedì 14 marzo, alle 19.30 il Consorzio Vini Colli Euganei presenterà una ricca selezione di etichette, ideali per accompagnare i piatti proposti per l’occasione dallo chef Angelo Pisano. Prima di mettersi a tavola il presidente del Consorzio Marco Calaon illustrerà caratteristiche e peculiarità di ogni vino firmato dalle numerose aziende dei Colli Euganei, sottolineando proprio la varietà e la qualità della produzione enologica dei Colli, saldamente legata al territorio. Questo invece il menù: insalata di tonno di coniglio con foglie miste a km zero, risotto con erbe spontanee e caprino, lombata con patate “Anna” e funghi shitake, pavlova con frutti rossi.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenta i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.