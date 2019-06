Colli Euganei Jazz & Wine con Chiara Luppi Trio e degustazioni alla cantina Vignale di Cecilia

Colli Euganei Jazz & Wine 2019

🎹 Chiara Luppi Trio

🍷 Degustazione vini Vignale di Cecilia, Azienda Agricola Monteforche Di Soranzo Alfonso, Alla Costiera di Gamba Filippo e Ca' Lustra - Zanovello - Il Vino degli Euganei

📅 Venerdì 28 giugno 2019

⏰ Ore 21

📍 Cantina Vignale di Cecilia – Baone

Il concerto con Chiara Luppi Trio

Artista di origine italo-armena Chiara Luppi ha studiato canto, piano e teatro oltre essere autrice. Si intitola “Tu” il suo disco appena uscito su i-tunes e Spotify per Azzurra Music.

Chiara ha partecipato a San Remo Giovani con il brano “Per un attimo”. Successivamente è sbarcata a RAI 2 nel programma “The Voice” oltre ad aver partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici.

Ha partecipato come attrice e cantante ad importanti produzioni quali lo spettacolo “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante, “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” di Gérard Presgurvic, e l’opera “I Promessi Sposi” di Michele Guardì e Pippo Flora.

Il percorso come cantante la vede sui palchi regionali e nezionali con artisti come Larry Ray dei The Temptations, Ronny Jones, James Thompson, Vincent Williams, duetta con Durga McBroom dei Pink Floyd in The great gig in the sky. Numerose le aperture di concerti di artisti noti come Zucchero, Mario Biondi, Cesare Cremonini, Cheryl Porter.

Duetta con Umberto Tozzi nel disco Yesterday Today oltre a collaborare con Alberto Fortis, Alan Sorrenti, Alexia, il Chiambretti Night.

È la voce di numerose sigle televisive e tantissimi spot nazionali, come RTL 102.5 “Very Normal People”.

Artista padovana tra le più amate e apprezzate, presenterà per la serata Colli Euganei Jazz & Wine un repertorio che spazia da Tina Turner a Aretha Franklin passando per James Brown e White Stripes.

Un caleidoscopio musicale filtrato dalla lente del soul. Energia e sentimento si fondono portando virtualmente l’ascoltatore a visitare i fumosi club di Detroit e Memphis di fine anni ‘60.

Chiara Luppi Music

voce

Ivan Zuccarato

tastiere

Andrea Quinzi

batteria

Dettagli

Apertura cantina ore 19.30

Dalle 19.30 degustazione vini cantine presenti accompagnate dai prodotti dell'azienda Littame Michele (con il mitico Oca Burgher).

www.michelelittame.it

Ingresso

Concerto gratuito

Degustazione euro 15

Inizio concerto ore 21

Info e prenotazioni:

Tel +39 393 0318585

michela@upmusic.it

