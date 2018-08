Colli Euganei Jazz & Wine, Jennifer Cabrera Fernandez in trio "Woman"

Colli Euganei Jazz & Wine torna nella suggestiva cantina Salvan - Vigne del Pigozzo presenta per l’evento il progetto Woman.

Il trio è plasmato seguendo le peculiari caratteristiche dell'artista Jennifer Cabrera Fernandez ottenendo un potente mix di musica etnica messicana ed africana. Jennifer negli anni ha compiuto molti studi e viaggi per approfondire l'origine e la natura della cultura africana presente in Messico ed ha potuto sviluppare una musicalità in grado di abbracciare queste componenti oltre a quelle tipiche della tradizione messicana, piene di sentimento e nostalgia. Alvise Seggi al basso acustico, da anni a fianco della cantante, e Nicola Lombardi alle tastiere accompagnano la cantante e performer messicana con un repertorio che rispecchia tutta la forza e profondità del mondo femminile.

Line up:

Jennifer Cabrera: voce, percussioni

Nicola Lombardi: piano

Alvise Seggi: contrabbasso

Al concerto precederà un’intervento della dottoressa Elena Branca, associazione Nazionale Sanità Militare con esposizione di foto legate al tema "Storie di donne della Croce Rossa".

Via Mincana 143

35020 Due Carrare

Tel +39 049 525841

info@salvan.it

www.salvan.it