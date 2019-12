"Work speed date: il colloquio di lavoro individuale, teoria e simulazioni" incontro a Progetto Giovani

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un incontro dedicato al colloquio di lavoro individuale.

L’appuntamento, a cura di Massimiliano Zuccarini di Forema venerdì 17 gennaio alle ore 16, rientra all’interno del ciclo "Cerco lavoro: cosa, come e quando", rivolto a chi sta cercando lavoro o desidera cambiarlo.

Il workshop è pensato come un’attività pratica per affrontare al meglio il colloquio di lavoro, a partire dalle domande che vengono tipicamente poste durante una selezione.

Sono previste delle rapide simulazioni di colloquio in successione, in cui i selezionatori rimangono fermi nelle loro postazioni e ogni candidato ha un tempo limitato per parlare con ognuno di loro e presentarsi. Al termine dei minuti disponibili, ogni candidato deve spostarsi nella sedia alla sua destra e affrontare il mini colloquio con il recruiter successivo.

Vengono svolti due turni, per fare in modo che ogni partecipante possa svolgere sia il ruolo di recruiter, che di candidato.

​Al termine dell’attività si tiene un debriefing per condividere feedback e consigli sulla base di quanto emerso durante il workshop.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione attraverso l’apposito form online.

Possono partecipare un massimo di 12 persone.

Dove

Progetto Giovani, secondo piano del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

Info web

http://www.altinatesangaetano.it/it/eventi/ciclo-di-workshop-cerco-lavoro-cosa-come-e-quando