Colombia, incontro con Anna Maspero alla libreria Laformadelibro

Presentazione della nuova guida della casa editrice Polaris con l’autrice Anna Maspero, accompagnatrice turistica ed esperta Kel12.

Una finestra sulla storia e sul presente, sui luoghi e sull’anima profonda della Colombia per andare alla scoperta attraverso parole e immagini di un paese che, pur avendo molto sofferto, non ha perso la gioia di vivere. Bogotà con i suoi straordinari musei, un’inaspettata Medellín, la coloniale Popayan, la zona cafetera, le antichissime statue monumentali di San Agustín e finalmente la Costa, la regione settentrionale che da Cartagena e dalle spiagge del Caribe si estende per centinaia di chilometri all’interno, i luoghi dove Gabriel García Márquez ha trovato la materia prima per i suoi racconti dando forma al realismo magico.

Anna Maspero, accompagnatrice turistica ed esperta, è un’appassionata viaggiatrice curiosa del mondo intero e profonda conoscitrice dell’America Latina sulla quale ha scritto per l’Editore Polaris oltre alla guida Colombia anche la guida Bolivia (seconda edizione 2017). Sempre per Polaris ha pubblicato i libri: A come Avventura, saggi sull’arte del viaggiare e Il Mondo nelle Mani, divagazioni sul viaggiare.

Appuntamento alla libreria Laformadelibro sabato 12 ottobre, ore 18.

Ingresso libero

http://www.viaventisettembre.it/appuntamenti/

https://www.facebook.com/events/388715945411078/