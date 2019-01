Colonialismo fra passato e presente, incontro con Frosini/Timpano alla  Libreria Pangea

Novità sono incontri, libri e film durante la presentazione di Arti Inferiori 2018/19, rassegna di teatro contemporaneo promossa e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Si tratta di eventi realizzati grazie a molteplici collaborazioni con diverse realtà della città allo scopo di arricchire e differenziare l’offerta culturale per il pubblico e di lavorare in rete per lo sviluppo culturale del territorio.

I partner di questa edizione di Novità sono Area Creatività Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova nell’ambito di Solidaria, Associazione Telefono Amico, Cineforum MPX, Libreria Pangea, Libreria laformadelibro, Libreria San Paolo Gregoriana nonché l’MPX stesso. Il calendario di appuntamenti, strettamente connessi agli spettacoli di scena all’MPX – Multisala Pio X, propone degli incontri che si svolgeranno in librerie a pochi passi dal Teatro o all’Mpx stesso, dove si terrà anche la proiezione di un film. E ora gli eventi, tutti il giovedì, che corrispondono cronologicamente agli spettacoli.

Giovedì 21 febbraio alle ore 17 all’MPX – Multisala Pio X proiezione del film di Sabrina Varani Pagine nascoste (2017, 67 min), autobiografia letteraria e rimozione collettiva del fascismo, a partire dal colonialismo italiano in Etiopia.

Presso la Libreria Pangea alle ore 18.30 si svolge Colonialismo tra passato e presente, incontro con Elvira Frosini e Daniele Timpano organizzato in collaborazione con Area Creatività Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e Libreria Pangea. gli artisti Frosini e Timpano incontrano il pubblico insieme alla Libreria Pangea per raccontare del loro lavoro creativo e confrontarsi sui temi proposti dal loro spettacolo Acqua di colonia, in scena alle ore 21 all’MPX.

