Color Run Cadoneghe 2018

Dopo il successo degli scorsi anni, domenica 16 settembre torna Color Run Cadoneghe: la 5 chilometri non competitiva più felice e colorata del sempre.

Una corsa per tutti

Nata nel 2012 negli Stati Uniti ed arrivata in Italia nel 2013, Color Run è una corsa non competitiva di 5 chilometri con il lancio di polveri colorate composte al 100% da prodotti naturali. Si tratta di un evento sportivo con la caratteristica di essere accessibile a tutti. Non ci sono vincitori o tempi ufficiali, la Color Run si rivolge a tutti, dai più piccoli ai più grandi, da chi corre per la prima volta agli atleti professionisti. L’obiettivo, infatti, è quello di promuovere il benessere, la felicità, la condivisione e fare in modo che tutti possano divertirsi e partecipare ai “5 km più divertenti sul pianeta”. Una raccomandazione: vestirsi di bianco e arrivare colorati e felici al traguardo!

Dettagli

Village / piazza San Bonaventura

Check iscrizioni / dalle ore 14.30

Partenza start / ore 15.30

Iscrizione

La partecipazione ha un costo di 5 euro (da consegnare il giorno stesso) che comprende il pettorale, due buste di colore, il rinfresco finale ed uno sconto del 10% allo stand gastronomico della sagra di Mejaniga valido il giorno 21 settembre.

Per i bambini fino a 5 anni la partecipazione è gratuita, purché accompagnati da un adulto pagante.

Tutti gli iscritti paganti fino a 12 anni riceveranno in omaggio un gadget offerto da Morocolor Italia (fino ad esaurimento scorte).

Link iscrizione: www.colorruncadoneghe.it

Beneficenza

Anche quest’anno Color Run Cadoneghe vuole essere un concreto aiuto per chi ha più bisogno: partecipando alla corsa si aiuterà la Fondazione Città della Speranza.

Contatti e info

info@colorruncadoneghe.it

345.8185451