“Il colore del Nian” mostra alla Chiesa del Torresino

La leggenda vuole che i dodici segni zodiacali siano stati introdotti dal Buddha all’inizio di un nuovo anno, quando chiamò a raccolta gli animali in un bosco e in dodici risposero al suo richiamo; per riconoscenza il Buddha divise allora il tempo in cicli di dodici anni, assegnando a ogni anno il nome di uno degli animali. Questo l'origine della Festa di Primavera, detta anche capodanno cinese, la più importante e celebrata festa tradizionale in Cina

In occasione di questa importante ricorrenza, il Comune di Cittadella, in collaborazione con l'Ass.ne Città Murate del Veneto, si appresta ad ospitare presso la Chiesa del Torresino la mostra “Il colore del Nian”, dal nome di un mostro leggendario che, come narra il mito più famoso della nascita del capodanno cinese, ogni dodici mesi usciva dalla sua tana negli abissi marini per distruggere i campi e predare gli umani.

Si tratta di 40 disegni tra una raccolta di 860 opere, realizzati da bambini provenienti da oltre 20 città e regioni cinesi tra cui Pechino, Shandong, Chongqing, Jiangsu, Guangdong, Helongjiang e Harbin.

40 disegni in cui i bambini hanno rappresentato il colore del Nian, raccontando le tradizioni della Festa di Primavera.

La mostra resterà aperta al pubblico da domenica 17 a lunedì 18 febbraio dalle 09.30 alle 18.30.

È prevista inoltre nella giornata di domenica 17 febbraio, anche una dimostrazione pratica di alcune tecniche artigiane cinesi.

“Dopo la partecipazione a Settembre al convegno “The Silk Road Urban Alliance” nell'ambito del “Silk Road Business Summit” di Zhangjiajje, questa mostra rappresenta un'ulteriore occasione per rafforzare i rapporti e gettare le basi per possibili future collaborazioni oltre oceano, favorendo così scambi culturali e commerciali”.