Colori d’autunno a Montegrotto Terme

Una festa d’autunno per bambini e famiglie dall’alba al tramonto: è “Colori d’autunno” in programma domenica 30 settembre nel centro di Montegrotto Terme.

Programma

Per tutta la giornata ci sarà una mostra mercato di fiori e piante accompagnata dagli stand espositivi delle associazioni sportive e di volontariato del territorio cittadino, mostre di pittura, animazione di strada per famiglie. La manifestazione coinvolgerà viale Stazione, via degli Scavi e via Aureliana dalle 9 fino al tramonto.

Il programma di animazione partirà al mattino, alle 10, con “#camminaSolaris”, camminata non agonistica aperta a tutta la cittadinanza, a cura della Cooperativa Sociale Solaris in collaborazione con l’associazione La Tenda di Montegrotto Terme e altre realtà del territorio. La camminata avrà due diversi percorsi, di 3,5 e 7 km, e si snoderà lungo le strade di Montegrotto Terme. Iscrizioni a partire dalle ore 9 e partenza alle ore 10 da via Scavi. Previsti punti ristoro per i partecipanti e uno spazio giochi e animazione per bambini.

Nel corso della giornata le strade saranno animate dallo spettacolo itinerante Flowemati, animazione per famiglie con bolle di sapone e giocoleria.

Nel pomeriggio in piazza Carmignoto, dalle 15.30 alle 18.30 ci saranno le esibizioni pubbliche delle associazioni sportive del territorio: Aurora Montegrotto A.S.D., Royal Dance Montegrotto, A.S.D. Terme Euganee e Ginnastica 5 Cerchi.