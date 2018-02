Amori 4.0: "I colori delle emozioni", laboratorio per bambini allo Studio PS

"Che colore ha l'amore? E la felicità? E la tristezza? Cosa vuol dire voler bene a qualcuno? E perchè anche se ci si vuol, bene a volte si litiga e si piange?": un laboratorio pensato per i più piccoli per conoscere, riconoscere e gestire le proprie emozioni. Riconoscere i propri stati emotivi, riuscire dare loro un nome (e un colore) è un aspetto essenziale del processo maturativo di ogni bambino.

All'interno dell'iniziativa nazionale "Amori 4.0" un laboratorio per conoscere, riconoscere e gestire le emozioni adatto a bambini dai 6 ai 10 anni.

L'evento si svolge sabato 10 marzo dalle 16 alle 18 nello studio della dottoressa Marianna Martini in via Bonporti.

SCOPRI LA RASSEGNA "AMORI 4.0"

Informazioni e iscrizioni

marianna.martini.2@gmail.com

348.4922148