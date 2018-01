I Colori del Sacro "Il corpo" illustrazioni al Museo Diocesano di Padova

La nona rassegna internazionale di illustrazione I colori del sacro. Il corpo sarà inaugurata il 3 febbraio al Museo Diocesano di Padova e resterà aperta fino al 24 giugno.

In occasione della mostra il museo sarà aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19.

Tante attività collaterali arricchiranno l’esposizione delle illustrazioni.

DETTAGLI

Protagonista della nona edizione della rassegna internazionale I Colori del Sacro è il corpo.

Il corpo inteso nei suoi aspetti fisici, nel rapporto con ciò che lo circonda, con l’ambiente, con le persone e anche con il Sacro; nel rapporto e nel confronto con la diversità e la disabilità.

Il corpo è carne, ossa, muscoli, ma anche cervello e cuore, pensiero e sentimenti. Quello che si vede esternamente è solo una parte del tutto. Materialità e immaterialità, quindi. Percezione di sé e relazioni. Anatomia e significati archetipici.

“I Colori del Sacro” è da sempre un’occasione di esplorazione, di confronto e di dialogo: il linguaggio dell’illustrazione è per sua vocazione universale, abbatte le barriere e arriva dritto al bersaglio, alla sensibilità di chi osserva; è in grado di trasmettere informazioni e emozioni, a tutti, con immediatezza.

La visita alla mostra nelle intenzioni degli organizzatori è concepita e organizzata come un momento formativo e di crescita, di divertimento e di godimento estetico e, infine, di sperimentazione attraverso laboratori ed esperienze di gruppo. Tante le attività progettate appositamente per le scuole, per le famiglie, per i gruppi di giovani e di adulti. Un centinaio gli illustratori invitati e selezionati che ci racconteranno la loro personale visione del corpo, tra questi Martin Jarrie (Francia), Gabriel Pacheco (Messico), Javier Zabala (Spagna) e gli italiani Anna Castagnoli, Giovanni Manna, Simone Rea.

In occasione della mostra Topipittori nella collana PIPPO (Piccola pinacoteca portatile), di recente insignita del Premio Andersen 2017 per il miglior progetto di divulgazione, ha pubblicato “Essere Umani. Il corpo nell’arte, dalla Preistoria ad oggi” album illustrato da Sylvie Bello con i testi di Andrea Nante: un libro prezioso che vuole avvicinare i più giovani ai grandi protagonisti dell’arte, coinvolgendoli nel rielaborare con il proprio segno le opere d’arte, offrendo spunti e approfondimenti attraverso la dinamica del quaderno attivo, da usarsi sia a scuola sia in famiglia.

La mostra ha originato il progetto “Un diSegno per il Corpo”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Padova: in due plessi scolastici della città Antonio Panzuto, curatore del progetto, ha guidato e fatto lavorare delle classi di bambini sul tema del corpo e della sua rappresentazione. Le opere dei bambini con le loro voci, le loro paure i loro desideri invitano a fermarsi e a riflettere: piccole opere d’arte che saranno valorizzate nell’allestimento della mostra.

Questa grande mostra-laboratorio, unica in Italia per dimensione e modello culturale – spiega Andrea Nante direttore della rassegna – sarà arricchita da eventi, iniziative dedicate al mondo dell’arte, della danza e della musica. Il mio desiderio è l’apertura alla città e la creazione di sinergie che possano fare sentire il pubblico al centro della nostra progettazione culturale.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Rassegna Internazionale di Illustrazione I colori del sacro

Sede espositiva

Museo Diocesano di Padova

piazza Duomo 12 – 35141 Padova

Periodo e orari di apertura

03 febbraio – 24 giugno 2018

Da martedì a domenica 10-19

La biglietteria chiude alle 18.30

Biglietti

da 0 a 5 anni: ingresso gratuito

da 6 a 14 anni: euro 4

dai 15 anni: euro 5

disabili con accompagnatore: ingresso gratuito

soci TCI: euro 4

Informazioni e prenotazioni

tel. 049 652855

tel. 049 8761924

dal lunedì al venerdì 9-13

info@icoloridelsacro.org

www.icoloridelsacro.org

www.museodiocesanopadova.it