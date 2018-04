"Il colpo della strega", commedia brillante al centro parrocchiale San Pio X

Teatro Sala vi aspetta venerdì 20 aprile alle ore 21 al centro parrocchiale San Pio X in zona Stanga per una divertente serata di teatro con lo spettacolo "Il colpo della strega" di John Graham, commedia brillante in due atti per la regia di Tiziana Grillo.

Ingresso

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Tutela Ambiente Salute Padova; visto il numero di posti limitato si consiglia la prenotazione ad ambientesalutepadova@gmail.com

Contatti

347.6631405

Gallery