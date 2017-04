“Coltraima in sinergie” mostra all'Ex Scuderie di Palazzo Moroni

Inaugurazione: 6 maggio, ore 17.30 (Presentazione di Ilaria Girardello)

Tino Brugnotto, Alberto Zampieri e Luca Pegoraro presentano la collettiva COLTRAIMA in Sinergie. In esposizione oltre un centinaio di opere dei tre artisti padovani, che hanno deciso di lavorare insieme e far convivere le loro diverse espressioni artistiche, dopo aver già sperimentato una proficua collaborazione nella collettiva “Colore Trasformazione Immagine” del 2016 con buon successo e critica.

Da questa “sinergia”, nasce un percorso espositivo che, dall’inizio alla fine, è un intreccio di tratti, colori, chiaro-scuri, immagini che si intersecano e che amalgamano tre differenti anime e sensibilità artistiche, accomunate tuttavia da un medesimo amore per l’arte e per la propria città.

Valentino Brugnotto nasce a Treviso nel 1954, vive e lavora a Padova, la sua città, soggetto ricorrente nella maggior parte dei suoi quadri ove la raffigura con ricco e fantasioso cromatismo: una metamorfosi onirica del reale che tuttavia conserva una ordinata compostezza alle figure. All’attivo, dai primi anni ottanta ad oggi, l’artista ha numerose mostre personali e collettive.

Luca Pegoraro nasce a Padova nel 1966 ove vive e lavora. La passione per il disegno si concretizza dagli anni novanta ad oggi con opere astratte che di seguito si evolvono e trasformano, su supporti diversi. In esse l’artista esprime tutto cio’ che l’immaginazione trasmette alla mano che, tramite il “rapido” o il pennarello, a volte con unico tratto, realizza e sviluppa.

I materiali utilizzati sono pvc, tessuti, plexiglas, ottone, argento e vetro di murano; ma la ricerca di nuovi supporti è sempre viva. All’attivo, l’artista ha alcune partecipazioni a varie manifestazioni espositive.

Alberto Zampieri nasce a Milano nel 1957, vive e lavora a Padova ove fin dagli anni novanta si dedica con profonda passione alla fotografia.

Il suo percorso fotografico, prima con attrezzatura in analogico e poi in digitale, ultimamente si focalizza su attimi, particolari, volti di personaggi e strumenti legati al mondo della musica e dello spettacolo. All’attivo, l’artista ha numerose esposizioni all’interno di alcuni locali cittadini.

Informazioni

Ingresso libero all'Ex Scuderie di Palazzo Moroni

orario: ore 9.30 - 12.30/14 - 19, chiuso i lunedì non festivi

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Tel. 049 8204526

paganinl@comune.padova.it