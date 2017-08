"Come in alto, così in basso...”, incontro al collegio vescovile di Este

Il comune di Este, Fabric-Arte e l’associazione culturale Fantalica presentano Uun ciclo di incontri sul tema "Come in alto, così in basso...”.

Conduttore: architetto Stefano Lonardo

Laureato in architettura a Venezia. Tecnico nazionale A.N.A.B. Si occupa di progettazione architettonica, urbanistica sostenibile, riqualificazione ambientale, restauro e progettazione di giardini, interpretazione e dinamica del paesaggio.

Svolge attività sulle tematiche dell’architettura bioevolutiva, la bioclimatica, la geobiologia, la radiestesia applicata, le geometrie sacre, i giardini storici, la difesa dalle onde elettromagnetiche nocive e il potenziamento energetico dei luoghi, l’alchimia trasformativa dell’io e l’astrologia spirituale.

Ingresso libero su prenotazione.

3 novembre, ore 21

RACCOGLIERE LA BELLEZZA

Il giardino letterario e mitologico di Villa Selvatico - Meneghini a Battaglia Terme

Aula Magna dell’Ex Collegio Vescovile di Este

http://www.fantalica.it/default.asp?content=1,965,0,0,0,come+in+alto+cosi+in+basso-Este-+incontri+sul+tema,00.html​