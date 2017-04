"Come cambia la sanità veneta", incontro aperto alla cittadinanza a Teolo

Negli ultimi anni l'organizzazione sanitaria del Paese e della regione ha subito cambiamenti le cui conseguenze non sono ancora chiare e completamente prevedibili.

"Spazio comune Teolo" invita tutti i cittadini a informarsi e discutere sui cambiamenti della sanità veneta in un incontro in programma giovedì 20 aprile alle 21 in sala Bazzi, a Teolo.

A condurre la parte tecnica saranno Stefano Toso, medico di medicina generale e dirigente della FIMMG (Federazione italiana medici medicina generale), e Claudio Sinigaglia, consigliere regionale componente della commissione alle Politiche sanitarie.

La legge 189 del 2012 (Legge Balduzzi), e quindi la Legge Regionale n 23/2012, hanno stabilito il riordino dell'assistenza sanitaria territoriale mediante, tra l'altro, l'istituzione delle "medicine di gruppo integrate", costituite da gruppi di medici di medicina generale e pediatri che lavoreranno insieme, in strutture che comprenderanno anche altre figure professionali (infermieri, specialisti, assistenti sociali..), aperte dodici ore al giorno.

Dal 1° gennaio 2017, poi, è entrata il vigore la Legge Regionale 19 del 2016, che rivoluziona la mappa veneta delle ULSS: le Aziende Sanitarie sono passate dalle precedenti ventuno alle attuali nove.