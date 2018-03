“Come gestire obiezioni e critiche”, workshop all'associazione Fantalica

L'associazione Fantalica promuove, sabato 16 giugno, il workshop “Come gestire obiezioni e critiche”, un progetto coinvolgente e appassionante per tutti coloro che sono alla ricerca di nuovi stimoli nella comunicazione.

Il corso

Nella vita di tutti i giorni, nascono piccoli e grandi conflitti dovuti a molti motivi. In questo workshop si analizzeranno le cause dei conflitti, sia aziendali che relazionali e i diversi tipi di stile di comunicazione. Si vedrà inoltre come è possibile gestire le obiezioni e le critiche in modo efficace e far ritornare l’equilibrio sia aziendale che relazionale.

Obiettivi

Gestire con metodi pratici le critiche, attraverso metodi di scrittura, di teatro e di creatività. Il workshop sarà molto pratico, utilizzando molti metodi tratti dalla scrittura creativa e dal teatro, ma anche dal coaching (capacità, risorse e competenze di una persona gestito da un professionista qualificato, Giovanni Garavello). Non puoi controllare l’opinione che gli altri hanno su di te, ma puoi controllare le tue reazioni alle loro critiche, e decidere se e come utilizzarle, prima di lasciarle andare.

Programma

Prima parte:

Accoglienza e Introduzione del workshop

Prima parte pratica

Pausa

Introduzione stili comunicativi

Tecniche e Feedback

Pausa pranzo

Seconda parte:

Introduzione

Tecniche

Pausa

Terza parte:

Tecniche

Feedback

Destinatari

Il workshop è aperto a tutti coloro che vogliono gestire obiezioni e critiche nel modo più costruttivo possibile.

Numero partecipanti: minimo 8 massimo 15

Dettagli

Durata: 8 ore

Orario: 9.30-13.30 e 14.30-18.30

Per partecipare è necessario iscriversi versando il contributo all’associazione culturale Fantalica

Informazioni

Associazione Cuturale Fantalica

via giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com

http://www.fantalica.com