Come in: illumina Camin, it's Christmas time

L’atmosfera del Natale invade anche Camin: in occasione delle feste imminenti, il 15 dicembre in via Vigonese e nelle zone circostanti avranno luogo eventi di vario tipo pensati per tutte le età!

Programma

🔹 Partenza alle 14

I commercianti esporranno le propria merce in gazebo lungo via Vigonese e nelle vie vicine, che per l’occasione saranno decorate con le luminarie natalizie commissionate dall’associazione Come In.

🔹Dalle 14 alle 17

Approfittate della disponibilità dell’associazione “Il cuore oltre l’ostacolo”, potrete provare l’ebbrezza di una passeggiata a cavallo.

Non mancheranno nemmeno musica e spettacoli!

🔹 Dalle 15 alle 16 godetevi la performance di danza organizzata da Area 29

🔹 Dalle 15 alle 17 esibizione di giocolieri a cura del gruppo Teatro Invisibile

🔹 Dalle 17 alle 17.30... Spettacolo a sorpresa!

🔹Per le 16.30 è previsto il saluto delle autorità e la presentazione dell’Associazione Come In, organizzatrice dell’evento.

✨🎄✨ Si finirà in bellezza con l’accensione dell’Albero di Natale ✨🎄✨ accompagnata dalle voci del Coro Astronote (dalle 17.30 alle 18.30).

Attenzione - chiusura strade

Via Vigonovese sarà chiusa al traffico dalle 13 alle 22 nel tratto tra via Piemonte e via Corsica.

Info

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare gli organizzatori al numero 049774266 o tramite email all’indirizzo comitato@attivitacommercialicamin.it.

Maggiori informazioni su: www.nataleapadova.it/eventi/come-in-illumina-camin-its-christmas-time/

https://www.facebook.com/events/442504549744393/