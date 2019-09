"Come in to Camin", un pomeriggio di festa a Padova

In occasione della riapertura del ponte di Via Vigonovese l'Associazione non a scopo di lucro Come in - Attività Commerciali di Camin, organizza l’evento "Come in to Camin, un pomeriggio di festa” sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 16 alle ore 20 lungo via Vigonovese.

La manifestazione ha il patrocinio del comune di Padova.

Il programma prevede il saluto istituzionale delle autorità, uno spettacolo musicale, due spettacoli di danza, delle performance di street art e giochi per bambini, le attività prospicienti la strada allestiranno dei gazebo per offrire al pubblico un simpatico brindisi.

