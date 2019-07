A Padova il corso gratuito "Come mettersi in proprio?"

In un laboratorio gratuito, pratico, concreto e senza noiose slides, condividiamo 5+ metodi, strumenti, strategie per mettersi in proprio. Ma cosa significa “mettersi in proprio”? Conviene o no? Come fare? Giovedì 18 luglio, condividiamo domande e risposte su questo tema, attraverso esperienze di impatto emotivo, creativo e trasformativo.



Conviene o no? «Mettersi in proprio significa mettersi in gioco, crearsi una propria identità, farsi giudicare e criticare. Farsi conoscere con l’uso di nuovi strumenti: sito, blog, Linkedin, Facebook, Instagram».



Come funzionano e ci sono delle alternative? «Mettersi in proprio significa vivere momenti di sconforto, di tristezza, rabbia e paura: si è soli, bisogna gestire emozioni, relazioni, finanze, risolvere problemi e prendere decisioni, stimolando la creatività».



Come fare? Risponderemo a queste domande, condividendo storie ed esperienze di grande impatto emotivo, creativo e trasformativo. E anche libri e approcci da cui trarre ispirazione.

Ospite Alessandro Conforti, si è messo in proprio da quasi due anni e non si è pentito (o forse non ancora?). Laureato in psicologia ed esperto di creatività, aiuta le persone ad esprimere le proprie potenzialità, ad avere un lavoro, cambiarlo o crearlo utilizzando la creatività. Condividerà esperienze, racconti e il suo metodo S.O.S.T.A. con cui aiuta le persone a pensare in modo creativo per realizzare la vita che desiderano, avere un lavoro e relazioni soddisfacenti.

Un laboratorio per chi è indeciso e ha le idee confuse. Per chi è fermo e vuole muoversi. Per chi vuole cambiare lavoro, cerca spunti e suggerimenti per mettersi in proprio, migliorare la propria vita quotidiana e lavorativa. Per chi è convinto di partire da zero ed è pronto a smentirsi.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mettersi-in-proprio-64777140170 - Facebook PianoBis - https://www.pianobis.it