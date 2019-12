"Un curriculum al mese": come scrivere un CV vincente, incontro a Progetto Giovani

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un nuovo appuntamento di "Un curriculum al mese" il ciclo dedicato alla stesura del curriculum vitae vincente.

Il workshop di mercoledì 22 gennaio alle 16.30, a cura di Barbara Melandri di Job Select, ha l’obiettivo di fornire le regole di base per scrivere un curriculum efficace e di successo, per valorizzare se stessi e le proprie competenze evidenziando le informazioni utili in modo sintetico e funzionale.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione attraverso l’apposito form online.

Dove

Progetto Giovani, secondo piano del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area informagiovani

via Altinate, 71 - 35121 Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it