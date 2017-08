Gusto Lazio - Come si gusta? Scoprilo al Musme

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/148478819070207/

Ricominciano a settembre le rassegne birrogastronomiche nel chiostro del MUSME, con una novità: oltre ai nostri fedelissimi amici di Sugo Padova, da questa quinta serata sarà dei nostri Beer-Brothers con Birra Antoniana! Avrete l’occasione unica di cenare nello splendido cortile del MUSME, gustandovi una buonissima birra e mangiando ottimi piatti dalle varie regioni d’Italia.

L’entrata nel chiostro, dove si svolgerà l’evento, è gratuita.

Il tema di questa quinta rassegna è la cucina Laziale:

-Canascione 3 euro

-Bucatini all’Amatriciana 8 euro

-Gnocchi alla Romana 8 euro

-Saltimbocca alla Romana 1,5 euro/pezzo

-Verdure Grigliate 3 euro

-Zucca in agrodolce 3 euro

-Patatine fritte rustiche 3 euro

-Cipollotti in agrodolce 3 euro

-Maritozzo 3 euro

Per l’occasione Beer Brothers porterà una selezione delle migliori birre di Birra Antoniana:

alla spina troverete:

-La Scudata, 5,2° Lager, birra perfettamente equilibrata dalla schiuma bianchissima e fine. Tradizionale colore biondo, al naso aromi di malto e crosta di pane. Al gusto colpisce il chiaro gusto del malto e il fresco finale luppolato.

-Altinate, 5,2° Italian Pale Lager, una birra in bassa fermentazione, dall’intenso colore dorato. La schiuma compatta e fine, accompagna l’assaggio fino alla fine del bicchiere. Le intense note aromatiche e il gusto ricco di personalità fanno sì che Altinate ben si adatti alle più svariate situazioni: come aperitivo o abbinata alla prima o seconda portata, risulta sempre un’ottima scelta.

in bottiglia troverete:

-La Veneta Km0, 5,8° Lager, birra accreditata dalla Coldiretti Veneto come birra che rispetta la filiera corta e che viene distribuita entro i confini regionali del Veneto, si presenta dorata dalla schiuma bianca e fine. Al naso, note di malto e crosta di pane e un bouquet delicatamente agrumato aprono ad un corpo pieno e ad un gusto rotondo, per un finale fragrante e piacevole.

-La Torlonga, 4,5° Saison, birra prodotta con il grano Solina, Presìdio Slow Food abruzzese, birra dal colore dell’oro antico e dall’aspetto velato. La schiuma è sottile e moderata. Delicato e fine il bouquet di spezie e agrumi arricchito da lievi sentori dolci di cereale e miele d’acacia. Il corpo è snello ed elegante, ed il sapore fresco ed equilibrato con un finale lungo e piacevole.

Il museo resterà aperto fino alle 22 e potrete entrare (acquistando una consumazione) al prezzo scontato di 6 euro.

Se invece preferite tornarci più avanti, con ogni consumazione riceverete un coupon valido un mese per venire al museo al prezzo scontato di 8 euro.

Non è prevista la prenotazione dei tavoli per la cena.

È possibile ordinare cibo o bevande per l’intera durata dell’evento.