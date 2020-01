Docufilm "Come stanno i ragazzi", anteprima nazionale all'MPX

Sabato 18 gennaio ore 15.30 | Anteprima Nazionale |

MPX Multisala Pio X - Padova

Come stanno i ragazzi

un film documentario di Alessandro Tosatto e Andrea Battistuzzi

in collaborazione con U.O.C. Neuropsichiatria Infantile di Padova

Ingresso gratuito

In Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra gli adolescenti, eppure i disturbi dei ragazzi sono un tabù di cui non si parla.

Per alcuni di loro la salute mentale è una conquista, che giunge al fine di cammini difficili duranti i quali si sono dovuti affrontare ostacoli importanti e momenti di dolore e disorientamento profondo.

Come stanno i ragazzi racconta la realtà della sofferenza psichica in età evolutiva, attraverso le storie di questi ragazzi, così spesso nascoste o non ascoltate, cercando di scalfire il muro di silenzio che circonda la vita di molti di loro e delle loro famiglie, trasformando le parole in un messaggio di speranza.

