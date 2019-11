Tutto sullo smartphone: studenti “in cattedra” a Palazzo Moroni

Da studenti a insegnanti per un giorno per spiegare alle persone “meno tecnologiche” le nozioni di base per usare uno smartphone: martedì 12 novembre per due ore, dalle 15 alle 17, nella sala Anziani di Palazzo Moroni, saliranno in cattedra gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Francesco Severi” con indirizzo Informatica per tenere il secondo incontro formativo, gratuito, aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa siglato dal settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova e dal Severi e rientra nell’ambito di un progetto volto all’alfabetizzazione informatica dei cittadini intesa come competenza digitale. I corsi propongono un approccio semplice e diretto basato sul fare pratica interagendo, stimolando interesse e curiosità con l’obiettivo di far scoprire quanto uno smartphone possa essere uno strumento utile non solo dal punto di vista tecnologico ma anche umano, sociale. L'intento dell’Amministrazione Comunale è proprio quello di promuovere e condividere la conoscenza, l’innovazione sociale cercando, nel contempo, di avvicinare le diverse generazioni, di abbattere i rischi di esclusione da digital divide.

Il protocollo d’intesa poggia sulla sperimentazione di due incontri formativi, gratuiti, tenuti dagli studenti dell’Istituto Severi nell’ambito dell’attività extracurricolare inserita nella programmazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento. Quello di martedì 12 novembre è, al momento, il secondo e ultimo incontro; il protocollo, infatti, prevede la possibilità di organizzare successivi incontri di approfondimento o nuovi incontri di formazione. Alla lezione precedente tenuta da nove studenti-insegnanti lo scorso ottobre hanno partecipato una quarantina di persone.

Come iscriversi all'evento?

Per iscriversi all'incontro del 12 novembre '19 contattare:

Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico - Settore Gabinetto del Sindaco - palazzo Moroni

orario: da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17

telefono 049 8205572 - e-mail urp@comune.padova.it

