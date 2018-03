"Come ci si vestiva al tempo di Ezzelino", incontro preparatorio per "Voci dall'Evo di Mezzo"

La rievocazione medievale di Cittadella "Voci dall'Evo di Mezzo" quest'anno si terrà sabato 22 e domenica 23 settembre.

É uno degli eventi più importanti dell'anno perchè parla della storia locale, delle origini medievali della città.

Tutti sono invitati a partecipare attivamente a questo evento indossando i costumi d'epoca medievale e coinvolgendo familiari e amici.

L'incontro

Venerdì 6 aprile alle ore 21 in Torre di Malta si terrà un incontro informativo sull'abbigliamento dell'epoca "Come ci si vestiva al tempo di Ezzelino".

Sarà una serata all'insegna della storia e del fascino che porta con sè una delle epoche più importanti e rappresentative per la città. Durante l'incontro verranno illustrati i temi della rievocazione medievale e verrà ricostruito uno scorcio di vita dell'epoca attraverso la vestizione e la spiegazione degli abiti indossati nel periodo storico e riproposti nella rievocazione.

Un percorso che si snoderà nel XIII secolo attraverso video, foto e costumi. presentando i vari dettagli che rendono così unica, magica e credibile la rievocazione medioevale di Cittadella.