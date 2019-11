“Saperitivo: viaggio di una cometa attraverso il sistema solare” alla LibrOsteria

Conferenza scientifica che si terrà giovedì 12 dicembre presso la LibrOsteria in via Savonarola 167 alle ore 20.

"Saperitivo: viaggio di una cometa attraverso il sistema solare".

Dettagli

In questo terzo appuntamento del Saperitivo parleremo di comete, accompagneremo la cometa 67P durante il suo viaggio nel Sistema Solare e con l’occasione racconteremo la storia geologia e l’esplorazione dei corpi planetari le cui orbite sono state da lei attraversate. Confronteremo quindi i satelliti gioviani tra loro, attraverseremo la cintura degli asteroidi e comprenderemo il perché dell’interesse nell’esplorazione di Luna e Marte; ma soprattutto ammireremo i fuochi di artificio di una cometa mentre si avvicina al sole.

Volete saperne di più? Matteo Massironi ci racconterà l’interessante viaggio di una cometa. La conferenza, organizzata con la collaborazione della “Scienza in un bicchiere”, pubblica e ad ingresso libero, si terrà presso la LibrOsteria di Padova in via Savonarola 167, giovedì 12 dicembre alle ore 20.

Matteo Massironi è professore associato presso il dipartimento di Geoscienze dell’Università degli studi di Padova, si occupa di cartografia geologica e geologia planetaria. E’ coinvolto in diverse missioni spaziali ESA (Rosetta, Bepi Colombo, Juice, Exo-Mars) e nel training geologico di astronauti ESA. Fa parte del team di definizione scientifica della proposta di missione Heracles per l’esplorazione Lunare. Nel 2017 l’Asteroide 11440 viene nominato “Massironi” dall’International Astronomical Union.

Info web

http://www.uaarpadova.it/2019/11/24/saperitivo-viaggio-di-una-cometa-attraverso-il-sistema-solare/

https://www.facebook.com/events/423038641690304/