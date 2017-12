“Comete di ieri, oggi e domani – Da Giotto a Rosetta” conferenza ai Musei Eremitani

La conferenza dal titolo “Comete di ieri, oggi e domani – Da Giotto a Rosetta”, a cura dell’Osservatorio di Padova – INAF, è un evento per il grande pubblico, per gli appassionati di scienza ma anche d’arte, per chi ama sentire parlare di Spazio, di esplorazione e vuole scoprire i misteri della più famosa cometa della Storia.

Dopo una brevissima introduzione sulla storia della cometa di Giotto e di come essa sia entrata nell’iconografia natalizia, la conferenza affronterà tutta la parte relativa all’esplorazione spaziale dei corpi minori del Sistema Solare e in particolare le comete di cui Padova è un’indiscussa protagonista con l’eccellenza scientifica che la contraddistingue.

Nell’ora precedente e nell’ora successiva alla conferenza (che dura dalle ore 11 alle 12) sarà possibile per il pubblico effettuare, a pagamento e previa prenotazione, una visita alla Cappella degli Scrovegni. Le visite durano 20 minuti e prevedono un numero massimo di 25 persone per turno.

INFORMAZIONI

La conferenza è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti.

Le visite alla Cappella degli Scrovegni sono a pagamento con tariffa ridotta e previa prenotazione al numero 049 2010020

INAF - Osservatorio Astronomico di Padova

vicolo dell’osservatorio 5, 35122 Padova

tel. 049 8293 537