"La commedia degli errori” con la Compagnia Ruzzante al Piccolo Teatro Don Bosco

Dopo il sold out della prima, la Compagnia Teatrale Universitaria Beolco Ruzzante è lieta di presentare la replica de “La commedia degli errori”, liberamente tratto da "La commedia degli errori" di Shakespeare (1589-1594). La pièce sarà sul palco del Piccolo Teatro Don Bosco venerdì 8 giugno.

L'opera

Valdemar e Magnus, mercante e servo provenienti da Copenaghen, sono da anni alla disperata ricerca dei rispettivi gemelli, tragicamente separati da loro ancora in fasce. Oramai privi di speranza, i due viaggiatori approdano ad Amburgo, dove si trovano intrappolati in una fitta rete di equivoci e malintesi: quello che non sanno è che i due gemelli perduti, che portano i loro stessi nomi, vivono proprio in quella città.

Le due coppie, ignare, vengono così confuse non solo da chi conosce i Valdemar e Magnus d’Amburgo, i quali sembrano totalmente ammattiti agli occhi di familiari e amici, ma perfino da servo e padrone: tra baruffe, seduzioni, accuse di infedeltà e furto, riusciranno i gemelli a ricongiungersi?

Regia: Federico Pavan, Edoardo Lombardi

Biglietti

Per motivi organizzativi è necessaria la registrazione al link: bit.ly/cde8giu​

Iniziativa finanziata con il contributo dell'Università degli Studi di Padova sui fondi della Legge 3.8.1985 n.429