Commemorazione della medaglia d'oro al valor civile Antonio Niedda a Padova

Lunedì 4 settembre alle ore 10.30, in via delle Ceramiche a Padova si tiene la cerimonia commemorativa in occasione del 42esimo anniversario dall'assassinio di Antonio Niedda, l’appuntato di polizia stradale ucciso a colpi di arma da fuoco da un brigatista durante un controllo stradale a Ponte di Brenta.

Antonio Niedda ha lasciato la moglie e due figli in tenera età, Francesco e Salvatore, che negli anni successivi hanno vestito la divisa del padre.

Nel maggio 2004 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.

Alla cerimonia parteciperà il Sindaco Sergio Giordani.