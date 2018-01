Commemorazione di Ernestino Prevedello a San Giorgio delle Pertiche

Il 21 gennaio ricorre il primo anniversario della scomparsa di Ernestino Prevedello, primo presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nonché storico dirigente di Coldiretti Padova.

Per ricordarne la figura, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive organizza un evento che avrà luogo a San Giorgio delle Pertiche, suo paese di residenza, domenica 21 gennaio, con inizio alle ore 19 nella sede municipale.

Su iniziativa della famiglia, Ernestino sarà ricordato durante la Santa Messa delle ore 18 che sarà celebrata nella vicina chiesa parrocchiale.

Titolare di un allevamento a San Giorgio delle Pertiche, Prevedello ha vissuto per decenni da protagonista l’attività sindacale in Coldiretti Padova, arrivando all’inizio degli anni Novanta a ricoprire la carica di presidente provinciale dell’associazione agricola, guidando l'organizzazione in anni particolarmente impegnativi e cruciali per la svolta dell’intero settore agricolo. Lungo e prezioso anche il suo impegno per la bonifica, prima come consigliere e in seguito da presidente, del Consorzio di Bonifica, nato dalla fusione dei consorzi Sinistra Medio Brenta e Dese Sile.

Era cosciente dell’importanza di tutelare al meglio l’equilibrio idrogeologico e di valorizzare la risorsa acqua, fondamentale per il territorio.

Coldiretti Padova tiene a sottolineare la propria gratitudine per il suo lungo impegno, che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi.