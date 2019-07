“Il commercio virtuale”: vantaggi e limiti, incontro al Pedrocchi

L’ Associazione Internazionale per la protezione della Proprietà intellettuale, tramite il AIPPI Gruppo Triveneto, ha organizzato a Padova un importante seminario sul commercio virtuale e proprietà intellettuale il prossimo venerdì 27 settembre alle ore 14.30 presso il Caffè Pedrocchi (Sala Rossini).

Il tema trattato, estremamente attuale, avrà modo di spaziare su tutti gli aspetti legati al commercio virtuale ed in particolare modo ai vantaggi e limiti nello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. A partecipare come relatori, illustri professionisti ed esperti della materia. Il programma dell’evento, così particolareggiato, ha consentito di ottenere l’accreditamento sia presso l’Ordine dei Consulenti in PI (2 CFP) sia presso l’Ordine degli Avvocati in materia di Diritto industriale (3 CFP).

A Padova importante seminario su commercio virtuale e proprietà intellettuale: vantaggi e limiti nello sfruttamento.

Venerdì 27 Settembre 2019, ore 14.30 presso Caffè Pedrocchi – Sala Rossini – Piazzetta Pedrocchi 8, Padova.

Il commercio virtuale – diretto ai consumatori finali - segna un incremento complessivo dei consumi, tale da registrare un volume complessivo di acquisti per oltre 27 miliardi nel 2018, crescita record che vede registrare un 16% rispetto al 2017, pari a 3.8 miliardi. Di fronte a queste cifre risulta naturale chiedersi quali siano i vantaggi e limiti nello sfruttamento dei titoli di proprietà intellettuale. Gli elementi strategici e le leve economiche in grado di consentire maggior efficacia ai soggetti che operano in questo settore. Ad affrontare il tema sarà il Gruppo Triveneto AIPPI che ha organizzato il seminario gratuito: “Il commercio virtuale: vantaggi e limiti nello sfruttamento degli IPRights” che si terrà il prossimo 27 settembre presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova.

Al seminario parteciperanno illustri esperti della materia, ciascuno approfondendo un tema specifico. Ad intervenire, infatti, oltre al Co-ordinate del Gruppo Triveneto - l’Avv. Davide Luigi Petraz (Studio GLP) - e l’Avv. Giovanni Casucci (Dentons) - quest’ultimo con il ruolo di moderatore – saranno relatori anche l’Avv Luca Giove (GR Legal), il dott. Alessandro Benettin (Ufficio Veneto Brevetti), l’avv Piergiovanni Cervato (Cervato Law & Business), l’Avv. Sergio Francini (Studio legale SFP) ed il dott. Silvio Zanarello (Studio Cappello – WMR Srl). La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le richieste vanno inoltrate alla segreteria organizzativa: iscrizione@commerciovirtuale.eu.

Il Seminario è stato inoltre accreditato sia presso l’Ordine dei Consulenti in PI (2 CFP) sia presso l’Ordine degli Avvocati in materia di Diritto industriale (3 CFP).

