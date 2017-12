Compassione, cura dell’anima. Incontro tra psicologia analitica e spiritualità a Palazzo Moroni

L’associazione culturale VJA - Viaggi Junghiani Analitici con il patrocinio dell’Istituto Meridionale del CIPA (Centro Italiano Psicologia Analitica) e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura – Settore Cultura Turismo, Musei e Biblioteche organizza la Giornata di Studio dal titolo “Compassione, cura dell’anima. Incontro tra psicologia analitica e spiritualità” che si svolgerà sabato 16 dicembre 2017, con inizio alle ore 9 e conclusione alle ore 17, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6 a Padova.

Il tema della compassione, come sentimento capace di far superare le barriere dell’Ego per avvicinare ognuno di noi alle sofferenze e ai disagi degli altri è centrale nella cultura del mediterraneo fin dalla sua comparsa, durante la civiltà greca, attraverso i poemi omerici, come fondamento della Xenia.

Tre secoli più tardi diventò uno dei cardini del Sentiero della liberazione indicato da Buddha e dai suoi seguaci. Dopo circa un altro mezzo millennio diventò uno dei temi centrali della predicazione di Gesù Cristo. Questo tema è in realtà presente in varie forme di spiritualità e rende centrale la sintonia affettiva che ogni uomo può provare per gli altri e per le loro esperienze, come fondamento di senso di ogni cultura e civiltà.

All’interno della psicoterapia, ed in particolare in quelle analitiche, è fondamentale che il paziente sviluppi una profonda comprensione di sé, in particolare nella psicoterapia che prende origine da C.G. Jung, la dissociazione del complesso, da cui deriva una buona parte del disagio psichico, può essere superata solo quando l’Io riesce a sviluppare un’autentica accoglienza delle parti dissociate del Sé, integrandole attraverso un moto affettivo che potremmo considerare una forma di empatia per se stesso che porta il paziente ad un nuovo assetto della personalità.

La giornata di studio è pensata per far colloquiare alcuni esperti di questi ambiti culturali, diversi eppure sintonici, intorno a questo importante e suggestivo tema, in relazione alla spiritualità, come cura dell’anima in senso lato, e la psicoterapia analitica, come cura dell’anima in senso clinico.

La partecipazione alla sessione mattutina è libera ed aperta a chiunque sia interessato.

La partecipazione ai seminari del pomeriggio, e l'attestato di partecipazione sono invece riservati ai soci della VJA. Per essere soci uditori, temporaneamente e per la durata di quest'evento, non è necessario nessun titolo di studio, ma bisogna compilare una scheda di iscrizione e versare la quota prevista

