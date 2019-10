"Compiti per casa: sì? No? Se sì, come?", convegno al complesso di psicologia il 4 ottobre 2019

Venerdì 4 ottobre alle ore 14.30 in Aula 2D del Complesso di Psicologia “Psico 1” di via Venezia 12 a Padova, alcuni fra i maggiori esperti italiani spiegheranno uno dei temi più discussi a inizio anno scolastico che tanto fa “soffrire” le famiglie italiane in un appuntamento organizzato da Cesare Cornoldi e Barbara Carretti dell’Università di Padova.

La formula del dibattito sarà inedita perché si affronteranno, con riferimento ai risultati della ricerca e alla esperienza di lavoro con le famiglie, due relatori: uno contrario ai compiti per casa, Gianluca Campana dell’Università di Padova con una relazione dal titolo “Compiti a casa e carico cognitivo”, e uno a favore, Emanuela Confalonieri dell’Università Cattolica di Milano, con l’intervento dal titolo “Elementi a favore dei compiti e indicazioni operative per gli insegnanti”.

Interverranno poi altri esperti, fra cui C. Zamperlin (LABDA), sulle possibili collaborazioni Scuola-Famiglia-Servizi, A. Moè (Università di Padova), sul motivare ai compiti per casa, A. Paiano (Master in ‘Psicopatologia dell’apprendimento’), sull’esperienza di ‘aiuto compiti’ a domicilio rivolta ad alunni in difficoltà.

https://ilbolive.unipd.it/it/event/compiti-casa-si-no-si-come