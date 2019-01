“Kingdom”, il compleanno allo Storya

È festa grande allo Storya.

Venerdì 11 gennaio Il locale di Padova festeggia infatti il suo quinto compleanno con il party Kingdom: una serata con una serie di spettacoli con protagonisti corpi di ballo, animazione, danzatrici e tanta musica.

La serata di venerdì 11 gennaio sarà un vero e proprio regalo per tutta la clientela dello Storya: l’ingresso al party sarà infatti gratuito. Il modo migliore per festeggiare il compleanno che in cinque anni ha saputo diventare un riferimento nel panorama nazionale dell’intrattenimento serale e notturno: basti pensare ai suoi guest come Benny Benassi (lo scorso 5 gennaio) e Jerry Calà, che torna allo Storya venerdì 18 gennaio. Tra le sue serate più riuscite, quella di sabato 27 ottobre 2018, quando Bobo Vieri ha fatto il suo esordio da dj proprio nel club padovano.

Dettagli

Venerdì 11 gennaio

Storya

Il grande compleanno

con

Kingdom.

Uno spettacolo di luci, colori, suoni e magie ti incanterà in una notte unica, quella del compleanno Storya!

I primi cinque bellissimi anni trascorsi insieme a VOI sono stati stupendi, ed è per questo che vogliamo ringraziarvi con un evento interamente ideato su spettacoli di artisti nazionali, ballerini, showman.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e per tutta la notte per ringraziarvi di ciò che ogni fine settimana ci fate vivere!

“Se non sai come chiamarla, vivila.

E' l'emozione giusta. Il Venerdì Notte Story”

Divertimento autentico, senza filtri, tra musica e spettacolo vivremo #Veremozioni

■ La cena ■

La Voce: Luca B

Lo Show: Zampino + Nicola Simionato

■ Menù Pizzeria

Pizza a scelta tra un ventaglio di 30 proposte, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale.

■ Menù Story

Menu fisso composto da antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni 5 persone

■ Menù alla carta

Il menu alla carta è stato concepito per soddisfare una clientela esigente, che preferisce comporsi un menu scegliendo fra varie portate di carne, pesce e verdure.

■ Live ■

Luca B

■ Il dopocena ■

Deejay: Tommy De Sica

Voice: Bicio

■ Prezzi ■

Ingresso omaggio per tutti in occasione del compleanno Storya

■ On web ■

www.storyclub.it

■ Location ■

Santa Giustina in Colle (Padova)

Via Tremarende, 35

(Zona Industriale)

■ Infoline & reservation ■

+39 338 72 18 987

+39 349 30 69 711