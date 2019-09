We LAIC Books: Buon compleanno UAAR, incontro alla LibrOsteria Padova

Martedì 8 ottobre 2019 si svolgerà l'ottavo appuntamento del gruppo di lettura “We LAIC books” promosso dal Circolo Uaar di Padova, aperto a chiunque voglia dialogare sui temi di laicismo, uguaglianza, rispetto dei diritti, libertà di scelta, di pensiero e confronto con gli altri.

Il 19 ottobre 1987 nasce informalmente l’associazione Uaar il cui segretario era Martino Rizzotti. Per ricordare questo evento abbiamo deciso di leggere e dibattere di testi scritti (o disegnati) da alcuni presidenti onorari della nostra associazione: Piergiorgio Odifreddi, Laura Balbo e Sergio Staino

Il titolo dell’incontro, perciò, sarà

Buon compleanno UAAR!

Per l’occasione, ai partecipanti al dibattito verrà offerto un bicchierino di limoncello dato che il colore della nostra associazione è il giallo.

Ci ritroveremo come sempre dalle ore 19.30 presso la LibrOsteria Padova in via Savonarola, 167 a discutere delle seguenti letture:

“Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)” di Piergiorgio Odifreddi

Editore: Longanesi

Collana: Le spade

Anno edizione: 2007

Pagine: 264 p.

ISBN: 9788830424272

“Razzismi. Un vocabolario” di Laura Balbo, Luigi Manconi

Editore: Feltrinelli

Collana: Universale economica

Anno edizione: 1993

Pagine: 136 p.

ISBN: 9788807812569

“Troppo facile dire no. Prontuario contro l’oscurantismo di massa” di Sergio Staino, Chicco Testa

Editore: Marsilio

Anno edizione: 2017

Pagine: 144 p.

ISBN: 9788831726443

