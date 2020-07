Comprendere X Cambiare 2020: il webinar organizzato da Assindustria Venetocentro

Anticipare

Comprendere X Cambiare 2020

Domenico Scibetta, Direttore Generale dell'ULSS 6 Euganea, interverrà al secondo appuntamento di

Comprendere X Cambiare 2020, ciclo di incontri promosso da Assindustria Venetocentro

L'incontro

L’evento, in programma lunedì 6 luglio a partire dalle ore 17,

sarà trasmesso in diretta streaming. Registrazioni al link >>> https://bit.ly/31B7l0p

Dettagli

Dopo la riapertura della Cina e quella ancora parziale dell’Italia, l'incertezza per le aziende rimane irrisolta. Indipendentemente dal lavoro o dal ruolo, ciascuno s’interroga se dopo il COVID-19 tornerà la normalità. La risposta non è semplice anche perché un numero elevato di imprese è già obbligata a confrontarsi con una nuova realtà: il comportamento del consumatore, insieme a molto altro, è mutato radicalmente. In poche settimane, infatti, la pandemia ha cambiato il modo in cui ciascuno pensa, vive, lavora, apprende e acquista. La domanda che ogni imprenditore si pone in questi difficili mesi è vitale: il mio cliente tornerà? Un interrogativo angosciante che porta con sè la necessità di rivedere le strategie aziendali per ANTICIPARE i nuovi trend e l’evoluzione dei mercati. Tutto ciò vuol dire uscire dalla comfort zone di un passato conosciuto attraverso l’elaborazione di nuove proposte e nuove soluzioni. Lunedì 6 Luglio, ci occuperemo di tutto questo nel secondo webinar comprenderexcambiare 2020.

Intervengono

CEO Pambianco Strategie di Impresa Domenico Scibetta Direttore Generale ULSS 6 Euganea

Anima e stimola l'incontro

Alessandro Garofalo Esperto di Innovazione

Info web

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV20.122.01

https://www.facebook.com/events/263887114681227/